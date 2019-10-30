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30 жовтня • оновлено в 13:05
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Влаштував ДТП і втік: в Дніпрі посеред дороги перекинувся Lexus. Фото

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У середу, 30 жовтня, на Мануйлівському проспекті в Дніпрі кросовер Gratewall зіткнувся з Lexus. В результаті ДТП останнього викинуло на трамвайні колії та перевернуло.

Водій позашляховика, який почав різко повертати та зачепив Lexus, після зіткнення поїхав з місця події. Перевернутий автомобіль залишився лежати на трамвайних коліях, повідомляє Інформатор.

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У Дніпрі посеред дороги перекинувся Lexus

У Дніпрі посеред дороги перекинувся Lexus

Інформатор

Водієві постраждалого автомобіля не знадобилася медична допомога. На даний момент поліції невідомі навіть номера ймовірного винуватця ДТП. На проїжджій частині залишився тільки бампер автомобіля Gratewall.

Влаштував ДТП і втік: в Дніпрі посеред дороги перекинувся Lexus. Фото

Інформатор

Влаштував ДТП і втік: в Дніпрі посеред дороги перекинувся Lexus. Фото

Інформатор

Влаштував ДТП і втік: в Дніпрі посеред дороги перекинувся Lexus. Фото

Інформатор

Влаштував ДТП і втік: в Дніпрі посеред дороги перекинувся Lexus. Фото

Інформатор

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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