Працювала у ромів: на Дніпропетровщині зникла жінка. Фото

У Верхівцевому шукають 52-річну Бакун Ольгу Володимирівну, яка вже більше тижня не з'являється вдома.
За кілька днів до зникнення жінка влаштувалася на роботу до ромів. Про це повідомляє "Інформатор".
У Дніпрі пропала 52-річна жінка
колаж
Як повідомляють родичі зниклої, жінка неодноразово ночувала на роботі, але причину затримки не називала. Також відомо, що нові роботодавці володіли паспортними даними жінки.
В останній раз зникла виходила на зв'язок з рідними в неділю, 4-го серпня. 5-го серпня рідні намагалися додзвонитися до неї, однак жінка відхиляла дзвінки, а потім і зовсім вимкнула телефон.
На місці роботи зниклої жінки заявили, що нічого про неї не чули.
Особливі прикмети: шрам на правій брові, невелика родимка трохи вище грудей.
Була одягнена в чорні бриджі та чорно-зелену футболку. При собі жінка мала паспорт і ІПН.
У Дніпрі жінка не повернулася з роботи
інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чоловік намагався "потрапити в Хогвартс" на вокзалі в Дніпрі. Він розганявся і бився головою об металеву колону на платформі. На ній залишилася величезна вм'ятина від голови чоловіка.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!