Працювала у ромів: на Дніпропетровщині зникла жінка. Фото

У Верхівцевому шукають 52-річну Бакун Ольгу Володимирівну, яка вже більше тижня не з'являється вдома.

За кілька днів до зникнення жінка влаштувалася на роботу до ромів. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі пропала 52-річна жінка колаж

Як повідомляють родичі зниклої, жінка неодноразово ночувала на роботі, але причину затримки не називала. Також відомо, що нові роботодавці володіли паспортними даними жінки.

В останній раз зникла виходила на зв'язок з рідними в неділю, 4-го серпня. 5-го серпня рідні намагалися додзвонитися до неї, однак жінка відхиляла дзвінки, а потім і зовсім вимкнула телефон.

На місці роботи зниклої жінки заявили, що нічого про неї не чули.

Особливі прикмети: шрам на правій брові, невелика родимка трохи вище грудей.

Була одягнена в чорні бриджі та чорно-зелену футболку. При собі жінка мала паспорт і ІПН.

У Дніпрі жінка не повернулася з роботи інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чоловік намагався "потрапити в Хогвартс" на вокзалі в Дніпрі. Він розганявся і бився головою об металеву колону на платформі. На ній залишилася величезна вм'ятина від голови чоловіка.

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