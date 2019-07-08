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Вкрав гроші і тарілки з овочами: в Дніпрі пограбували кіоск з шаурмою

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У Дніпрі чоловік вкрав гроші та тарілки з помідорами і огірками з павільйону з шаурмою.

Подія сталася 7 липня на проспекті Богдана Хмельницького. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі пограбували кіоск із шаурмою

У Дніпрі пограбували кіоск із шаурмою

Днепр Инфо

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Повідомлення в поліцію про крадіжку надійшло близько 4-ї ранку. Продавець магазину надала патрульним відео з камер спостереження, де було добре видно злодія.

Недалеко від кіоску з шаурмою поліцейські виявили злочинця. Він побачив їх і намагався втекти. Патрульні наздогнали і затримали злочинця.

Вкрадені овочі знайшли в урні

Вкрадені овочі знайшли в урні

Патрульна поліція в Дніпропетровській області

У кишенях чоловіка поліція знайшла 2 400 гривень з каси. Вкрадений посуд з овочами виявився в сміттєвому баку неподалік.

Злодія, якого спокусили гроші і тарілки з помідорами і огірками, доставили в Шевченківське відділення поліції.

Поліція затримала злодія

Поліція затримала злодія

Патрульна поліція в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в кіоску з шаурмою оселилися щури.

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
Дніпропатрульна поліціяшаурма
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