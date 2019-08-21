Віз наркотики на сотні тисяч: жителя Кривого Рогу спіймали на контрабанді

Служба безпеки України затримала 52-річного жителя Кривого Рогу Дніпропетровської області за підозрою в контрабанді кокаїну.

Чоловік привозив небезпечні наркотики з країн Західної Європи і поширював їх по всій території України, передає пресслужба СБУ.

Жителя Кривого Рогу затримали на контрабанді наркотиків

"Організатором наркобізнесу виявився 52-річний уродженець Кривого Рогу. Він ввозив наркотичні засоби, приховуючи їх в технічних порожнинах автомобіля, і реалізовував через розгалужену мережу дилерів в різних регіонах України", – сказано в повідомленні.

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Підозрюваного затримали в одному з пунктів пропуску Львівської митниці при перетині державного кордону.

Правоохоронці знайшли півкілограма кокаїну в одній з ніш панелі приладів автомобіля.

Роздрібна вартість вилучених наркотичних засобів на "чорному ринку" становить 75 тис. доларів (близько 1 884 750 гривень, згідно з курсом Національного банку на 21 серпня).

Контрабандист ввозив наркотики з країн Західної Європи Пресслужба СБУ

Чоловік ховав "товар" в технічних порожнинах автомобіля Пресслужба СБУ

Загальна вартість вилучених наркотиків - майже 2 млн гривень Пресслужба СБУ

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту.

Раніше OBOZREVATEL писав, що правоохоронці затримали двох жителів Кривого Рогу Дніпропетровської області за підозрою в крадіжці грошей з банківських рахунків українців. Для управління рахунками злочинці використовували мобільні номери, прив'язані до рахунків, а для перевипуску SIM-карт - дані в соціальних мережах.

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