Вивезли з Донбасу: на Дніпропетровщині знайшли арсенал зброї

Співробітники Служби безпеки України вилучили арсенал зброї та боєприпасів у жителя П'ятихатського району Дніпропетровської області.

Згідно з повідомленням пресслужби СБУ, зброя була вивезена з району проведення антитерористичної операції у 2015 році.

У Дніпропетровській області вилучили арсенал зброї Пресслужба СБУ

"Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили в квартирі жителя П'ятихатського району гранатомет РПГ-22, міну МОН-50, автомат АКС, три гранати і пістолет ПМ", – йдеться в ньому.

Також оперативники вилучили тротилову шашку, мінометну міну з прикріпленим до неї телефоном, вибухівку, електродетонатор, 5 запалів для ручних гранат і 1100 патронів різного калібру.

Всі виявлені предмети направлені на експертизу.

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В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу, вирішується питання про затримання власника зброї.

Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та вирішують питання притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправних дій.

У заходах із викриття зловмисника також були задіяні співробітники поліції.

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