Витягли з машини і побили: в центрі Дніпра зробили зухвалий напад на таксиста

26 грудня декілька хлопців витягли таксиста з машини і побили. Крім цього, вони вкрали у нього мобільний телефон і гроші.
Як передає Інформатор, інцидент стався близько 23:30 на вулиці Магдебурзького права.
У центрі Дніпра побили таксиста
Інформатор
Як розповів колега постраждалого, водій їхав з пасажиром по вулиці Харківській, коли на проїжджу частину вийшли близько 10 осіб, які, ймовірно, перебували в стані алкогольного сп'яніння.
Водій різко загальмував і обурився подібною поведінкою. Ті відреагували неадекватно: вони витягли його з салону і почали бити.
У Дніпрі напали на водія Uber
Фото: очевидці події
Ймовірно, нападники були в стані алкогольного сп'яніння
Фото: очевидці події
Також зловмисники порізали шини автомобіля і вдарили ногами по кузову, залишивши на ньому вм'ятини. Крім цього, вони розбили об машину скляний чайник в коробці.
За попередньою інформацією, у хлопця травмована голова і можливий струс мозку. Зараз він знаходиться в 16-ій лікарні, лікарі надають йому допомогу.
Крім того, у 22-річного таксиста вкрали телефон і гроші
Фото: очевидці події
Об машину розбили чайник
Фото: очевидці події
Обставини і подробиці з'ясовують правоохоронні органи.
Постраждалого відвезли в лікарню
Фото: очевидці події
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