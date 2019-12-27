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27 грудня • оновлено в 11:21
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Яна Коваль

Витягли з машини і побили: в центрі Дніпра зробили зухвалий напад на таксиста

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26 грудня декілька хлопців витягли таксиста з машини і побили. Крім цього, вони вкрали у нього мобільний телефон і гроші.

Як передає Інформатор, інцидент стався близько 23:30 на вулиці Магдебурзького права.

У центрі Дніпра побили таксиста

У центрі Дніпра побили таксиста

Інформатор

Як розповів колега постраждалого, водій їхав з пасажиром по вулиці Харківській, коли на проїжджу частину вийшли близько 10 осіб, які, ймовірно, перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Водій різко загальмував і обурився подібною поведінкою. Ті відреагували неадекватно: вони витягли його з салону і почали бити.

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У Дніпрі напали на водія Uber

У Дніпрі напали на водія Uber

Фото: очевидці події

Ймовірно, нападники були в стані алкогольного сп'яніння

Ймовірно, нападники були в стані алкогольного сп'яніння

Фото: очевидці події

Також зловмисники порізали шини автомобіля і вдарили ногами по кузову, залишивши на ньому вм'ятини. Крім цього, вони розбили об машину скляний чайник в коробці.

За попередньою інформацією, у хлопця травмована голова і можливий струс мозку. Зараз він знаходиться в 16-ій лікарні, лікарі надають йому допомогу.

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Крім того, у 22-річного таксиста вкрали телефон і гроші

Крім того, у 22-річного таксиста вкрали телефон і гроші

Фото: очевидці події

Об машину розбили чайник

Об машину розбили чайник

Фото: очевидці події

Обставини і подробиці з'ясовують правоохоронні органи.

Постраждалого відвезли в лікарню

Постраждалого відвезли в лікарню

Фото: очевидці події

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що двоє дніпрян намагалися пограбувати дитсадок: винесли їжу, лампочки і порошок.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
побили школярку новини напад поліція
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