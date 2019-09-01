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Вистрибнув з 24 поверху: в Дніпрі чоловік наклав на себе руки на очах у дружини

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У ніч на неділю, 1 вересня, чоловік наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна на 24 поверсі будинку на проспекті Героїв, 1 в Дніпрі.

Свідком події стала його дружина, передає "Інформатор" (Обережно! Фото може шокувати!).

Ілюстрація

Ілюстрація

aif.ua

Повідомляється, що близько 2:00 ночі жінка прокинулася і побачила, що її чоловік зняв з вікна москітну сітку та виліз на підвіконня.

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Вона спробувала зупинити чоловіка, проте не встигла - він вистрибнув з вікна. Від отриманих травм він помер одразу.

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У Дніпрі чоловік випрягнул з вікна багатоповерхівки на очах у дружини

Інформатор

У те, що трапилося намагаються розібратися правоохоронці.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
самогубство
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