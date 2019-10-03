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3 жовтня • оновлено в 14:03
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Вискочила прямо під колеса: в Дніпрі жінку переїхав автомобіль. Відео 18+

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У Дніпрі 3 жовтня біля ТЦ "Приозерний" 73-річна жінка потрапила під колеса легковика.

Пенсіонерка переходила дорогу в недозволеному місці. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі сталося ДТП біля "Приозерного"

У Дніпрі сталося ДТП біля "Приозерного"

Рыбинские известия

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Відомо, що легковик рухався в сторону проспекту Яворницького. На проїжджу частину раптово вибігла жінка. Пенсіонерка хотіла перейти дорогу в недозволеному місці, хоча до найближчого пішохідного переходу залишалося всього кілька метрів.

За попередньою інформацією, в результаті зіткнення жінка отримала перелом ноги. Постраждалу в тяжкому стані госпіталізували в лікарню.

Через аварію тимчасово заблоковано рух трамваїв у бік залізничного вокзалу.

Деталі того, що сталося, будуть з'ясовувати правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі напівголий чоловік влаштував дебош. Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував "виставу" прямо на вулиці в одних трусах. Дніпрянин молився на колінах і просив води, щоб прийняти "таблетку для продовження роду".

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Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП постраждали українці
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