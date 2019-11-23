Висів на дереві: в Кривому Розі на вулиці знайшли труп чоловіка

У Кривому Розі Дніпропетровської області 23 листопада виявили труп чоловіка.

Тіло було підвішене на гілці дерева. Про це повідомляє Перший міський.

У Кривому Розі на вулиці знайшли труп чоловіка media.az

Відомо, що тіло знайшли перехожі на вулиці Ватутіна. Труп був підвішений на саморобній петлі на каштані.

На місце викликали поліцію. Як встановили правоохоронці, померлий є місцевим жителем, йому близько 30 років. Обставини події поки невідомі.

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У Кривому Розі на вулиці знайшли труп чоловіка media.az

У Кривому Розі на вулиці знайшли труп чоловіка media.az

У Кривому Розі на вулиці знайшли труп чоловіка media.az

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром чоловік "випадково" вбив рідного брата. Між чоловіками сталася бійка, в ході якої один з них отримав несумісні з життям травми. Обидва брати були в стані сильного алкогольного сп'яніння.

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