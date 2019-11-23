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23 листопада • оновлено в 17:16
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Аліна Рашевська

Висів на дереві: в Кривому Розі на вулиці знайшли труп чоловіка

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 23 листопада виявили труп чоловіка.

Тіло було підвішене на гілці дерева. Про це повідомляє Перший міський.

У Кривому Розі на вулиці знайшли труп чоловіка

У Кривому Розі на вулиці знайшли труп чоловіка

media.az

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Відомо, що тіло знайшли перехожі на вулиці Ватутіна. Труп був підвішений на саморобній петлі на каштані.

На місце викликали поліцію. Як встановили правоохоронці, померлий є місцевим жителем, йому близько 30 років. Обставини події поки невідомі.

Увага! Фото 18+

У Кривому Розі на вулиці знайшли труп чоловіка

У Кривому Розі на вулиці знайшли труп чоловіка

media.az

У Кривому Розі на вулиці знайшли труп чоловіка

У Кривому Розі на вулиці знайшли труп чоловіка

media.az

У Кривому Розі на вулиці знайшли труп чоловіка

У Кривому Розі на вулиці знайшли труп чоловіка

media.az

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром чоловік "випадково" вбив рідного брата. Між чоловіками сталася бійка, в ході якої один з них отримав несумісні з життям травми. Обидва брати були в стані сильного алкогольного сп'яніння.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік смерть розслідування
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