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2 січня • оновлено в 10:27
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Вирізали тіло: під Дніпром сталася жахлива ДТП

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На автодорозі поблизу села Бразолове Юр'ївського району Дніпропетровської області 1 січня сталася страшна дорожньо-транспортна пригода.

Так, машину кинуло в кювет і водій загинув на місці, повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області

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ДТП під Дніпром

ДТП під Дніпром

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

За попередньою інформацією, водій "Таврії" не впорався з керуванням і в'їхав в дорожній відбійник. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

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Рятувальники за допомогою спецобладнання вилучили тіло загиблого з пошкодженої машини.

Тепер правоохоронці проводять слідчі дії і встановлюють усі обставини ДТП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі загорівся колектор теплотраси.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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