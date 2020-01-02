Вирізали тіло: під Дніпром сталася жахлива ДТП

На автодорозі поблизу села Бразолове Юр'ївського району Дніпропетровської області 1 січня сталася страшна дорожньо-транспортна пригода.

Так, машину кинуло в кювет і водій загинув на місці, повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області

ДТП під Дніпром Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

За попередньою інформацією, водій "Таврії" не впорався з керуванням і в'їхав в дорожній відбійник. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Рятувальники за допомогою спецобладнання вилучили тіло загиблого з пошкодженої машини.

Тепер правоохоронці проводять слідчі дії і встановлюють усі обставини ДТП.

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