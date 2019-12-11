Вилетів на зустрічну: в Дніпрі трапилася серйозна ДТП з переворотом. Фото

У Дніпрі 11 грудня на Слобожанському проспекті під віадуком трапилася ДТП за участю Mercedes Sprinter і Toyota.

Внаслідок зіткнення серйозно постраждав водій легковика. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі трапилася серйозна ДТП з переворотом Інформатор

Відомо, що аварія трапилася приблизно о 9:00. Мікроавтобус рухався в бік Правого берега. Перебудовуючись в середню смугу, водій не пропустив автомобіль Toyota, який цієї миті виїхав із боку моста. В результаті легковик на повній швидкості влетів у бік Mercedes Sprinter і той перекинувся.

У Дніпрі трапилася серйозна ДТП з переворотом Інформатор

У Дніпрі трапилася серйозна ДТП з переворотом Інформатор

Водія Toyota відвезла швидка. Шофер мікроавтобуса від госпіталізації відмовився.

Рух транспорту на цій ділянці утруднений. На місці працюють правоохоронці.

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