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6 жовтня • оновлено в 17:49
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Вилетів на зустрічну: під Дніпром сталася смертельна ДТП з автобусом

1.1т Читати матеріал російською

На автодорозі Зелене-Богданівка-Богуслав в Павлоградському районі Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП за участю легкового автомобіля і маршрутки.

Аварія сталася близько 11:00 в суботу, 5 жовтня, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Під Дніпром зіштовхнулися ВАЗ і автобус

Під Дніпром зіштовхнулися ВАЗ і автобус

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"За попередньою інформацією, на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля "ВАЗ" не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автобусом, який рухався за маршрутом "Павлоград-Зелене", – повідомляє пресслужба.

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Відзначається, що в салоні автобуса перебувало 25 пасажирів і водій.

В результаті аварії пасажирка автомобіля, жінка 1963 року народження, отримала смертельну травму і загинула на місці події.

Водій легковика, чоловік 1964 року народження, госпіталізований, а двоє пасажирів автобуса, які отримали легкі травми, лікуються амбулаторно.

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За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

В аварії одна людина загинула і троє - постраждали

В аварії одна людина загинула і троє - постраждали

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі, на вул. Марії Лисиченко зіткнулися ВАЗ і вантажівка Mercedes, в результаті чого водій легкового автомобіля загинув. ДТП сталася вранці 6 жовтня.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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