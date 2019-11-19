"Вилетіли, як пробка з шампанського": у Дніпрі на ходу загорівся трамвай із пасажирами. Відео

У Дніпрі вранці 19 листопада на вулиці Володимира Мономаха під час руху загорілися два вагони трамвая.

Інцидент стався на маршруті №1. Про це повідомили у Telegram-каналі "Х***вий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

Як стало відомо, загоряння трапилося при виїзді на проспект Дмитра Яворницького біля ЦУМу. За словами очевидців, пасажири у паніці вибігли з салону, "як пробка з шампанського".

Вогонь спалахнув під час приєднання пантографа до контактної мережі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Ситуацію прокоментував заступник директора з експлуатації КП "Дніпровський електротранспорт" Володимир Сусленков.

"Через підвищену вологість повітря сталося коротке замикання кабелю, який з'єднує два вагона. Моментально спрацював захист, водій від'єднав кабель. Сам вагон ні зсередини, ні зовні не постраждав", – зазначив Сусленков.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром дебошир розгромив автобус. Чоловік відмовлявся платити за проїзд, а у відповідь на вимогу водія залишити салон накинувся на нього з кулаками. Пасажира викинули з салону, за що він помстився розбитим склом.

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