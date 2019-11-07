Вилетіли на узбіччя: в Дніпрі сталася серйозна ДТП з постраждалими

У Дніпрі 6 листопада на перетині вулиць Моторної і Гуртової сталося зіткнення Opel і Chevrolet.

В результаті аварії постраждав водій "німця". Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі сталася серйозна ДТП з постраждалими інформатор

Як стало відомо, в той час, як Opel рухався по вулиці Моторній і повертав на Гуртову, з Гуртової в свою чергу виїжджав Chevrolet. Водії не змогли витримати безпечну дистанцію, в результаті чого сталося зіткнення. Від удару автомобілі вилетіли на узбіччя.

Водія Opel госпіталізували в лікарню. На місці деталі події з'ясовували патруль поліції і слідчий.

У Дніпрі зіткнулися Opel і Chevrolet інформатор

У Дніпрі зіткнулися Opel і Chevrolet інформатор

У Дніпрі зіткнулися Opel і Chevrolet інформатор

Раніше OBOZREVATEL соощает, що в Кривому Розі сталася жахлива ДТП. Легковий автомобіль врізався в ліхтарний стовп і відлетів в дерево. Від удару машину розірвало на частини.

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