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22 січня • оновлено в 18:02
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Аліна Рашевська

Викликав "швидку", щоб замести сліди: під Дніпром чоловік до смерті побив дружину

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У селі Дмитрівка Дніпропетровської області 21 січня від рук власного чоловіка загинула місцева 33-річна жителька.

Між подружжям виник конфлікт, який незабаром переріс у бійку. Отримані в її ході травми виявилися для жінки смертельними, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

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Повідомлення про смерть молодої жінки надійшло в поліцію від медиків. Їх в свою чергу викликав чоловік загиблої, який стверджував, що самопочуття дружини раптово погіршилося з невідомих причин. Пошкодження на тілі загиблої свідчили про насильницьку смерть.

Під Дніпром чоловік до смерті побив дружину

Під Дніпром чоловік до смерті побив дружину

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Поліцейські на місці події встановили особу жінки - нею виявилася 33-річна господиня будинку. За висновком судово-медичної експертизи смерть жінки дійсно настала в результаті отримання тілесних ушкоджень. Незабаром чоловік зізнався, що це він побив дружину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Наразі зловмисника затримано на підставі ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чоловік і дівчина, які постраждали в результаті вибуху саморобного пристрою 21 січня в Дніпрі, знаходяться в реанімації. За їх життя всю ніч боролися лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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