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Викинув з четвертого поверху: в Дніпрі чоловік по-звірячому вбив собаку. фото 18+

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У Дніпрі чоловік викинув свою собаку з балкона на четвертому поверсі.

Живодер вбив цуценя питбультерьера. Про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко на своїй сторінці в Facebook (Увага! Фото 18+).

У Дніпрі чоловік по-звірячому вбив собаку

У Дніпрі чоловік по-звірячому вбив собаку

Facebook Mykhailo Lysenko

Як розповів заступник мера, на місце події поліцію викликали сусіди чоловіка. Відомо, що він був раніше судимий.

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живодер

живодер

Facebook Mykhailo Lysenko

На чоловіка, який вбив собаку, складено протокол за жорстоке поводження з тваринами.

Викинув з четвертого поверху: в Дніпрі чоловік по-звірячому вбив собаку. фото 18+

Facebook Mykhailo Lysenko

Заступник мера шукає юриста, який допоможе посадити шкуродера за ґрати.

"У мене в підписниках і друзях багато юристів і адвокатів. Хто готовий (не безкоштовно) підтримати обвинувачення в суді? Усі витрати беру на себе. Будь-які витрати. За вбитого цуценя прошу цієї падлі два роки позбавлення волі як мінімум. Якщо такі є - готовий до діалогу. Ми не мордор, такі тварі для нашого міста виняток. Їм не місце серед нас ". - написав Лисенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на пляжі Дніпра жорстко побили чоловіка і жінку: всі подробиці.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро шкуродер
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