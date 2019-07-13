Викинув з четвертого поверху: в Дніпрі чоловік по-звірячому вбив собаку. фото 18+

У Дніпрі чоловік викинув свою собаку з балкона на четвертому поверсі.

Живодер вбив цуценя питбультерьера. Про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко на своїй сторінці в Facebook (Увага! Фото 18+).

У Дніпрі чоловік по-звірячому вбив собаку Facebook Mykhailo Lysenko

Як розповів заступник мера, на місце події поліцію викликали сусіди чоловіка. Відомо, що він був раніше судимий.

живодер Facebook Mykhailo Lysenko

На чоловіка, який вбив собаку, складено протокол за жорстоке поводження з тваринами.

Facebook Mykhailo Lysenko

Заступник мера шукає юриста, який допоможе посадити шкуродера за ґрати.

"У мене в підписниках і друзях багато юристів і адвокатів. Хто готовий (не безкоштовно) підтримати обвинувачення в суді? Усі витрати беру на себе. Будь-які витрати. За вбитого цуценя прошу цієї падлі два роки позбавлення волі як мінімум. Якщо такі є - готовий до діалогу. Ми не мордор, такі тварі для нашого міста виняток. Їм не місце серед нас ". - написав Лисенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на пляжі Дніпра жорстко побили чоловіка і жінку: всі подробиці.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся