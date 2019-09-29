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29 вересня • оновлено в 14:04
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Викинули в парку: історія зі зникненням дівчини під Дніпром отримала сумну розв'язку

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У Кривому Розі Дніпропетровської області дві доби не могли знайти зниклу Анастасію Зікрач.

29-річна дівчина пішла вранці на роботу і не повернулася. Її зникнення виявилося вельми загадковим, повідомляє "Дніпровська панорама".

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Загадкове зникнення дівчини

Загадкове зникнення дівчини

Загадкове зникнення

23 вересня криворожанка Анастасія Зікрач вирушила на роботу, але до неї так і не дійшла. Зниклу дівчину шукали майже два дні, а знайшли її в парку на лавочці недалеко від будинку.

Анастасію помітили і дізналися завдяки постам в соцмережах люди, які проходили повз. Вони відразу ж повідомили рідним про неї. Найдивніше, що Анастасія виглядала розгублено, не знала, хто вона і де живе.

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Що розповів батько про доньку, яка загадково знайшлася

У той же вечір її батько в соцмережах розповів, що сталося з дочкою.

За його словами, Настя перебувала в абсолютно неадекватному стані, що абсолютно не властиво їй. Було таке враження, що жінка під дією гіпнозу. При цьому дівчина була без золотих прикрас, грошей і в брудному одязі.

Все, що пам'ятає дівчина - це те, як у неї незнайомі люди запитали: "Як пройти до маршрутки?", а потім, як висадили з машини в парку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині підліток пішов з дому місяць тому і не повернувся.

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Місце
Україна Дніпро
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