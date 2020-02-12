Військова вантажівка потрапила в елітну ДТП у Дніпрі: опубліковані фото

У вівторок, 11 лютого, в Дніпрі військова вантажівка "Урал" в'їхала в автомобіль Porsche Cayenne.

Аварія трапилася на проспекті Івана Мазепи, повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, причиною зіткнення стало недотримання дистанції. Вантажний автомобіль у ДТП не постраждав, а у Porsche зім'ятий багажник і розбита фара.

ДТП у Дніпрі Дніпро оперативний

На місце події приїхали патрульні й склали адміністративний протокол на водія "Уралу".

ДТП у Дніпрі Дніпро оперативний

ДТП у Дніпрі Дніпро оперативний

ДТП у Дніпрі Дніпро оперативний

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі 58-річний водій служби таксі "239" помер за кермом автомобіля Chevrolet під час рейсу. Пасажири дивом врятувалися, натиснувши ручне гальмо.

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