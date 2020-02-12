Головна Новини
12 лютого • оновлено в 13:27
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Військова вантажівка потрапила в елітну ДТП у Дніпрі: опубліковані фото

1.9т
Читати матеріал російською

У вівторок, 11 лютого, в Дніпрі військова вантажівка "Урал" в'їхала в автомобіль Porsche Cayenne.

Аварія трапилася на проспекті Івана Мазепи, повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, причиною зіткнення стало недотримання дистанції. Вантажний автомобіль у ДТП не постраждав, а у Porsche зім'ятий багажник і розбита фара.

Новини
На Дніпропетровщині авто злетіло з мосту в канал: загинула 19-річна дівчина. Відео
ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Дніпро оперативний

На місце події приїхали патрульні й склали адміністративний протокол на водія "Уралу".

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Дніпро оперативний

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Дніпро оперативний

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Дніпро оперативний

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі 58-річний водій служби таксі "239" помер за кермом автомобіля Chevrolet під час рейсу. Пасажири дивом врятувалися, натиснувши ручне гальмо.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
7
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Свинопасы, почему грузовик страны-агрессора?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини

Топпублікації

Топблоги