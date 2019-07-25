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Військова прокуратура затримала ревізора за здирництво в Дніпропетровській області

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Правоохоронці затримали за підозрою в здирнитстві головного державного ревізора - інспектора одного з відділів Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області.

Чиновник вимагав у підприємця і отримав 30 тис. гривень неправомірної вигоди, передає прес-служба військової прокуратури Південного регіону.

Правоохоронці затримали співробітника податкової на хабарі

Правоохоронці затримали співробітника податкової на хабарі

Пресслужба військової прокуратури Південного регіону

"Встановлено, що 24.07.2019 інспектор одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області громадянин П. вимагав та отримав від представника ФОП "К.О.В." неправомірну вигоду матеріального характеру в розмірі 30 тис. грн. за невжиття заходів зі складання адміністративного протоколу за ст. 165-1 КУпАП, незастосування штрафних санкцій до зазначеного ФОП, за результатами аудиторської перевірки, і винесення позитивного висновку про припинення діяльності ФОП "К.О.В.", - повідомляє пресслужба.

Правоохоронці проводять обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваного

Правоохоронці проводять обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваного

Пресслужба військової прокуратури Південного регіону

В даний час підозрюваний затриманий, правоохоронці проводять обшуки за місцем його роботи та проживання.

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Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що суд в Дніпрі відправив двох митників на 6 років до в'язниці за хабарі.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро чиновники хабар
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