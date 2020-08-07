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Вийшов з лікарні та пропав: в Дніпрі розшукується 88-річний чоловік

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Події
1,0 т.
Вийшов з лікарні та пропав: в Дніпрі розшукується 88-річний чоловік

У Дніпрі безвісти пропав 88-річний чоловік. Інформатор

У Дніпрі з 30 липня шукають безвісти зниклого 88-річного Криворучко Анатолія Григоровича.

Як повідомляє "Інформатор", чоловік вийшов з лікарні та пропав. З тих пір його місцезнаходження невідоме.

88-річний чоловік знаходився в терапевтичному відділенні міської лікарні №6. Сам Анатолій – житель Підгороднього, він може бути дезорієнтований і не пам'ятати своє ім'я та місце проживання.

Був одягнений: штани, тільняшка.

Особлива прикмета: на правій руці відсутній великий палець.

Якщо раптом Ви знаєте, де знаходиться чоловік, передайте інформацію на лінію "102" або по телефону: (067) 802-14-71.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі 7 серпня пройде масштабне відключення світла.

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