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Вийшла в магазин і пропала: в Дніпрі розшукують 16-річну дівчину

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17-го липня близько 20:00 дніпрянка Анастасія Повєткіна покинула будинок і не повернулася.

В останній раз дівчину бачили на вулиці Донецьке Шосе. Про це повідомили на сторінці Національної поліції Дніпропетровської області в Facebook.

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У Дніпрі зникла дівчина

У Дніпрі зникла дівчина

колаж

Анастасія вже добу не виходить на зв'язок з рідними.

Дівчина була одягнена в короткі чорні шорти, чорну футболку з рожевою написом і білі мокасини.

Якщо вам щось відомо про місцезнаходження зниклої дівчини, телефонуйте на "102" або за номером: (067) 568-61-99.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро зникла людина Національна поліція України
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