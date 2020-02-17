Відомий ведучий загинув у Дніпрі під колесами авто: всі подробиці

У неділю, 16 лютого, в Дніпрі під колесами авто загинув відомий ведучий і організатор заходів Олександр Усачов.

Чоловіка з донькою на плечах збили на пішохідному переході, "тікаючи" від поліції. Про смерть Олександра повідомив Володимир Мамченко в своєму Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Олександр Усачов Facebook/Олександр Усачов

Олександр Усачов Facebook/Олександр Усачов

У січні загиблому виповнилося 30 років. У ДТП сильно постраждала чотирирічна дочка Олександра, її госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню на Космічній.

Олександр Усачов Facebook/Олександр Усачов

Олександр Усачов Facebook/Олександр Усачов

"У дитини перелом потиличної кістки, перелом стегна і ще кілька невеликих переломів. Дівчинка виявилася носієм кардіостимулятора. Він працює стабільно. Дитина в реанімації. Її стан оцінюється, як важкий стабільний. Їй вже провели КТ, УЗД, оглянули хірурги, нейрохірурги, травматологи" , – розповів завідувач приймального відділення Ігор Майденко, пише Інформатор.

Олександр Усачов Facebook/Олександр Усачов

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі на перехресті Слобожанського проспекту з вулицею Воронезької Audi, "тікаючи" від поліції, збив трьох пішоходів. Одна людина загинула, двох постраждалих, в тому числі і дитину, у важкому стані забрала швидка допомога.

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