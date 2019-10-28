Відмовлялася платити: в Дніпрі маршрутник силою виволік пасажирку з салону. Відео

У Дніпрі 27 жовтня водій маршрутного таксі насильно видворив жінку, яка відмовлялася оплачувати проїзд.

Інцидент стався на маршруті №155 біля залізничного вокзалу. Про це стало відомо в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі маршрутник силою виволік пасажирку з салону Скріншот

Вечірній рейс для водія 155-ої маршрутки ознаменувався курйозом. Нетверезій пасажирці не вдалося переконати шофера взяти її безкоштовно, тому вона взяла маршрутку штурмом. Для заспокоєння дебоширки чоловікові довелося застосувати силу. Все дійство супроводжувалося криками і лайкою.

Обурені поведінкою водія пасажири вимагали залишити жінку в спокої і навіть пропонували оплатити проїзд замість неї, однак чоловік продовжив поїздку тільки після того, як позбувся "зайця".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в небі над Дніпром сталася серйозна НП з літаком. Під час польоту у пасажирського літака Бориспіль – Дніпро відмовив один з двигунів. На борту було 45 пасажирів.

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