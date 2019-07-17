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Відмовився від госпіталізації: в Дніпрі під моргом помер чоловік. Відео 18+

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17-го липня в Дніпрі біля патологоанатомічного відділення міської клінічної лікарні № 9 виявили тіло літнього чоловіка.

Труп виявили співробітники лікарні. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Слідів насильницької смерті не виявили. За попередньою інформацією, чоловікові стало погано і він впав замертво.

Співробітникам поліції вдалося встановити особу померлого і зв'язатися з родичами.

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kp40.ru

Як розповіли родичі, 58-річний Володимир Самойленко пропав ще 15-го липня. Онкохворий чоловік відмовлявся від госпіталізації.

Обставини смерті з'ясовують слідчі та судмедексперти.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Миколаєвом загинув батько з двома дітьми.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро смерть чоловік
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