Відмовився від госпіталізації: в Дніпрі під моргом помер чоловік. Відео 18+

17-го липня в Дніпрі біля патологоанатомічного відділення міської клінічної лікарні № 9 виявили тіло літнього чоловіка.
Труп виявили співробітники лікарні. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
Слідів насильницької смерті не виявили. За попередньою інформацією, чоловікові стало погано і він впав замертво.
Співробітникам поліції вдалося встановити особу померлого і зв'язатися з родичами.
У Дніпрі знайшли труп чоловіка
kp40.ru
Як розповіли родичі, 58-річний Володимир Самойленко пропав ще 15-го липня. Онкохворий чоловік відмовлявся від госпіталізації.
Обставини смерті з'ясовують слідчі та судмедексперти.
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