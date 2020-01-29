Відмовили гальма: в центрі Дніпра трапилася жахлива ДТП з вантажівкою. Фото

У Дніпрі 28 січня перед перехрестям вулиць Січових Стрільців та Старокозацької вантажівка FAW на повній швидкості влетіла у дерево, після чого протаранила легковика.

Водій не впорався з керуванням над транспортним засобом через відмову гальм. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі вантажівка потрапила в жахливу ДТП інформатор

Відомо, що ДТП трапилася близько 19:10. Вантажний автомобіль рухався в сторону проспекту Дмитра Яворницького. В один момент у нього відмовили гальма. Щоб уникнути зіткнення з іншими автомобілями, водій направив вантажівку в дерево, проте після зіткнення вона продовжила рух за інерцією і в'їхала в Opel, який стояв в середньому ряду на світлофорі.

В аварії ніхто не постраждав. Всі обставини події з'ясовували правоохоронці.

ДТП з вантажівкою в Дніпрі інформатор

ДТП з вантажівкою в Дніпрі інформатор

ДТП з вантажівкою в Дніпрі інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром 27 січня на вулиці Шосейній легковий автомобіль збив двох пішоходів, які йшли по "зебрі". В результаті ДТП постраждали жінка і її 12-річний син.

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