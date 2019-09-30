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30 вересня • оновлено в 19:07
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Відмовили гальма: в Дніпрі сталася ДТП з маршруткою

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В районі перетину вул. Орловської та пр. Івана Мазепи в Дніпрі сталася ДТП за участю маршрутки.

За словами очевидця, у маршрутки відмовили гальма, повідомляється в Тelegram-каналі "Х ** вий Дніпро".

У Дніпрі сталася ДТП з маршруткою

У Дніпрі сталася ДТП з маршруткою

Тelegram-канал "Х ** вий Дніпро"

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У Дніпрі сталася ДТП з маршруткою

У Дніпрі сталася ДТП з маршруткою

Тelegram-канал "Х ** вий Дніпро"

Про постраждалих наразі невідомо.

Опубліковані фотографії з місця події свідчать про те, що в ДТП пошкоджено ще як мінімум один автомобіль – легковик врізався в маршрутку, яка перегородила проїжджу частину.

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Причини і обставини події встановлюються.

Раніше OBOZREVATEL писав, що керівник відділу карного розшуку Павлоградського відділу поліції скоїв лобове зіткнення з автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. У пригоді постраждали водій і два пасажири "Лада Калина", серед яких була 62-річна жінка.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП маршрутка
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