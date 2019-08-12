Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Відлетів на 40 метрів: житель Дніпра влаштував ДТП на популярному курорті

Читати матеріал російською

Сьогодні, 12 серпня, дніпрянин збив 18-річного хлопця на косі в Бердянську Запорізької області. Від удару потерпілого відкинуло на 40 метрів від місця зіткнення.

ДТП сталася близько 3:00 ночі біля пляжу "Солома". Водія, який втік з місця події, вдалося затримати на блокпосту в Запоріжжі в той же день. Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Запорізької області.

Потерпілий хлопець з численними травмами перебуває в реанімації у важкому стані.

У Бердянську сталася страшна ДТП

У Бердянську сталася страшна ДТП

35-річний водій Honda на великій швидкості збив людину на пішохідному переході. Момент зіткнення зафіксували камери відеоспостереження.

Увага! Відео 18+

Новини
Померла після сексу? У поліції Кривого Рогу прокоментували трагедію з 17-річною дівчиною

На місці події залишився державний номер машини і радіаторна решітка. Поліція знайшла покинутий автомобіль в одному з районів Бердянська. Його понівечило від сильного удару.

Від удару у машини розбилося лобове скло

Від удару у машини розбилося лобове скло

Патрульна поліція Запорізької області

За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження. Жителю Дніпра загрожує обмеження волі на строк від п'яти до десяти років.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 10 серпня в Дніпрі зіткнулися машина швидкої допомоги і вантажівка. В аварії постраждали п'ятеро людей. Водія вантажного автомобіля не пропустив швидку, яка з включеною сиреною мчала до лікарні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП Бердянськ Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...