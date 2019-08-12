Відлетів на 40 метрів: житель Дніпра влаштував ДТП на популярному курорті

Сьогодні, 12 серпня, дніпрянин збив 18-річного хлопця на косі в Бердянську Запорізької області. Від удару потерпілого відкинуло на 40 метрів від місця зіткнення.

ДТП сталася близько 3:00 ночі біля пляжу "Солома". Водія, який втік з місця події, вдалося затримати на блокпосту в Запоріжжі в той же день. Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Запорізької області.

Потерпілий хлопець з численними травмами перебуває в реанімації у важкому стані.

У Бердянську сталася страшна ДТП

35-річний водій Honda на великій швидкості збив людину на пішохідному переході. Момент зіткнення зафіксували камери відеоспостереження.

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На місці події залишився державний номер машини і радіаторна решітка. Поліція знайшла покинутий автомобіль в одному з районів Бердянська. Його понівечило від сильного удару.

Від удару у машини розбилося лобове скло Патрульна поліція Запорізької області

За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження. Жителю Дніпра загрожує обмеження волі на строк від п'яти до десяти років.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 10 серпня в Дніпрі зіткнулися машина швидкої допомоги і вантажівка. В аварії постраждали п'ятеро людей. Водія вантажного автомобіля не пропустив швидку, яка з включеною сиреною мчала до лікарні.

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