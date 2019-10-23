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23 жовтня • оновлено в 12:03
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"Відключився" за кермом: у Дніпрі водій "Волги" врізався в припарковані авто

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У Дніпрі на вулиці Бориса Кротова водій автомобіля "Волга" втратив свідомість під час руху, і машину занесло в сторону припаркованих на узбіччі авто.

Інцидент стався вранці 23 жовтня, передає "Інформатор".

У Дніпрі водій "Волги" врізався в припарковані авто

У Дніпрі водій "Волги" врізався в припарковані авто

Інформатор

Повідомляється, що "Волга" повертала з проспекту Богдана Хмельницького на вул. Бориса Кротова, коли водій "відключився".

В результаті машина зачепила 4 припаркованих авто і зупинилася на трамвайній колії.

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У "Волги" розбитий бампер і подряпана фара, автомобілі Chevrolet, Daewoo, Skoda і Mazda отримали незначні пошкодження. Для руху трамваїв перешкод немає.

Водія "Волги" госпіталізували в 16-у лікарню. Повідомляється, що чоловік прийшов до тями, проте потребує обстеження.

Патрульні перекрили рух в сторону селища Кротова, водії змушені об'їжджати ділянок по трамвайних коліях.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Автомобілі отримали незначні пошкодження

Автомобілі отримали незначні пошкодження

Інформатор

Для руху трамваїв перешкод немає

Для руху трамваїв перешкод немає

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Поліція з'ясовує обставини ДТП

Поліція з'ясовує обставини ДТП

Інформатор

Водій "Волги" госпіталізований

Водій "Волги" госпіталізований

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що на 426-му кілометрі траси Дніпро-Запоріжжі 21 жовтня автомобіль Skoda влетів в бетонну стелу. В результаті ДТП загинув водій, який виявився під завалами бетону.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП поліція
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