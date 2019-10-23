"Відключився" за кермом: у Дніпрі водій "Волги" врізався в припарковані авто

У Дніпрі на вулиці Бориса Кротова водій автомобіля "Волга" втратив свідомість під час руху, і машину занесло в сторону припаркованих на узбіччі авто.

Інцидент стався вранці 23 жовтня, передає "Інформатор".

У Дніпрі водій "Волги" врізався в припарковані авто Інформатор

Повідомляється, що "Волга" повертала з проспекту Богдана Хмельницького на вул. Бориса Кротова, коли водій "відключився".

В результаті машина зачепила 4 припаркованих авто і зупинилася на трамвайній колії.

У "Волги" розбитий бампер і подряпана фара, автомобілі Chevrolet, Daewoo, Skoda і Mazda отримали незначні пошкодження. Для руху трамваїв перешкод немає.

Водія "Волги" госпіталізували в 16-у лікарню. Повідомляється, що чоловік прийшов до тями, проте потребує обстеження.

Патрульні перекрили рух в сторону селища Кротова, водії змушені об'їжджати ділянок по трамвайних коліях.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Автомобілі отримали незначні пошкодження Інформатор

Для руху трамваїв перешкод немає Інформатор

Поліція з'ясовує обставини ДТП Інформатор

Водій "Волги" госпіталізований Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що на 426-му кілометрі траси Дніпро-Запоріжжі 21 жовтня автомобіль Skoda влетів в бетонну стелу. В результаті ДТП загинув водій, який виявився під завалами бетону.

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