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30 січня • оновлено в 11:45
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Відкинуло на кілька метрів: у Кривому Розі автомобіль збив дитину на зупинці

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 29 січня автомобіль Hyundai збив 13-річного хлопчика.

Зіткнення трапилося в момент, коли дитина виходила з вагона трамвая на зупинці. Удар був такої сили, що школяра відкинуло на кілька метрів, повідомляє Перший міський.

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У Кривому Розі автомобіль збив дитину на зупинці

У Кривому Розі автомобіль збив дитину на зупинці

Колаж

ДТП трапилася в Металургійному районі міста у вечірній час доби. Водій легковика скоїв наїзд на пасажира трамвая прямо на зупинці. В результаті аварії хлопчик отримав травму коліна. Його госпіталізували у 8-у міську лікарню.

У Кривому Розі автомобіль збив дитину

У Кривому Розі автомобіль збив дитину

Перший міський

У Кривому Розі автомобіль збив дитину

У Кривому Розі автомобіль збив дитину

Перший міський

У Кривому Розі автомобіль збив дитину

У Кривому Розі автомобіль збив дитину

Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 29 січня на Криворізькому шосе під Дніпром трапилося відразу три ДТП, де зіткнулися сім автомобілів. Два з них – вантажівки, Chevrolet, Toyota, Audi, Subaru і Fiat. В результаті постраждав один чоловік, який стояв на узбіччі.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
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