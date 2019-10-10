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10 жовтня • оновлено в 21:18
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Відірвало колесо: в Дніпрі Tesla потрапила в потрійне ДТП. Фото

1.8т Читати матеріал російською

У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися Tesla, Volvo і Renault.

За попередньою інформацією, ДТП сталося, коли горів червоний сигнал світлофора. Водії намагалися перебудуватися і не врахували габарити автомобілів, повідомляє Інформатор.

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В результаті зіткнення найбільше постраждала Tesla, у неї відірвало колесо. Водій іномарки вдарився головою і забився.

Правоохоронці почали з'ясовувати деталі події.

У Дніпрі Tesla потрапила в потрійне ДТП

У Дніпрі Tesla потрапила в потрійне ДТП

Інформатор

Відірвало колесо: в Дніпрі Tesla потрапила в потрійне ДТП. Фото

Інформатор

Відірвало колесо: в Дніпрі Tesla потрапила в потрійне ДТП. Фото

Інформатор

Відірвало колесо: в Дніпрі Tesla потрапила в потрійне ДТП. Фото

Інформатор

Відірвало колесо: в Дніпрі Tesla потрапила в потрійне ДТП. Фото

Інформатор

Відірвало колесо: в Дніпрі Tesla потрапила в потрійне ДТП. Фото

Інформатор

Відірвало колесо: в Дніпрі Tesla потрапила в потрійне ДТП. Фото

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що під час прес-марафону в Києві 10 жовтня президент України Володимир Зеленський прокоментував відсутність грошей на будівництво аеропорту в Дніпрі в проєкті державного бюджету на 2020 рік.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП Tesla
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