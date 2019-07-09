ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Події

Від удару машину викинуло на тротуар: у Дніпрі сталася ДТП. Фото і відео

693Читати матеріал російською

Увечері 8 червня в Дніпрі сталася ДТП, є постраждалі. Лоб в лоб зіткнулися Mitsubishi Pajero Sport і Chevrolet Aveo.

Аварія трапилася близько 22:00 на вузькій ділянці вулиці Велика Діївська, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі сталося ДТП

У Дніпрі сталося ДТП

Інформатор

Новини
Паралельні перетнулися: під Дніпром Opel протаранив "ВАЗ" у сусідній смузі. Відео

Обидва автомобілі істотно пошкоджені, подушки безпеки спрацювали тільки у джипа. Chevrolet викинуло на тротуар від сильного удару. Дівчину, водія легковика, госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці встановлюють причину події.

Постраждала машина охоронної фірмі

Постраждала машина охоронної фірмі

Інформатор

Подушки безпеки спрацювали тільки у джипа

Подушки безпеки спрацювали тільки у джипа

Інформатор

ДТП сталося на Великій Дієвській

ДТП сталося на Великій Дієвській

Інформатор

Правоохоронці встановлюють причину аварії

Правоохоронці встановлюють причину аварії

Інформатор

Обидві машини пошкоджені

Обидві машини пошкоджені

Інформатор

Зіткнулися Mitsubishi Pajero Sport і Chevrolet Aveo

Зіткнулися Mitsubishi Pajero Sport і Chevrolet Aveo

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром мотоцикліст потрапив під колеса "ВАЗу".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
УкраїнаДніпро
Теги
ДніпроДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel