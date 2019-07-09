Від удару машину викинуло на тротуар: у Дніпрі сталася ДТП. Фото і відео

Увечері 8 червня в Дніпрі сталася ДТП, є постраждалі. Лоб в лоб зіткнулися Mitsubishi Pajero Sport і Chevrolet Aveo.

Аварія трапилася близько 22:00 на вузькій ділянці вулиці Велика Діївська, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі сталося ДТП Інформатор

Обидва автомобілі істотно пошкоджені, подушки безпеки спрацювали тільки у джипа. Chevrolet викинуло на тротуар від сильного удару. Дівчину, водія легковика, госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці встановлюють причину події.

Постраждала машина охоронної фірмі Інформатор

Подушки безпеки спрацювали тільки у джипа Інформатор

ДТП сталося на Великій Дієвській Інформатор

Правоохоронці встановлюють причину аварії Інформатор

Обидві машини пошкоджені Інформатор

Зіткнулися Mitsubishi Pajero Sport і Chevrolet Aveo Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром мотоцикліст потрапив під колеса "ВАЗу".

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