Від удару машину викинуло на тротуар: у Дніпрі сталася ДТП. Фото і відео

Увечері 8 червня в Дніпрі сталася ДТП, є постраждалі. Лоб в лоб зіткнулися Mitsubishi Pajero Sport і Chevrolet Aveo.
Аварія трапилася близько 22:00 на вузькій ділянці вулиці Велика Діївська, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
У Дніпрі сталося ДТП
Інформатор
Обидва автомобілі істотно пошкоджені, подушки безпеки спрацювали тільки у джипа. Chevrolet викинуло на тротуар від сильного удару. Дівчину, водія легковика, госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
Правоохоронці встановлюють причину події.
Постраждала машина охоронної фірмі
Інформатор
Подушки безпеки спрацювали тільки у джипа
Інформатор
ДТП сталося на Великій Дієвській
Інформатор
Правоохоронці встановлюють причину аварії
Інформатор
Обидві машини пошкоджені
Інформатор
Зіткнулися Mitsubishi Pajero Sport і Chevrolet Aveo
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром мотоцикліст потрапив під колеса "ВАЗу".
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