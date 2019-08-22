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Вибухівка в дверному замку: вхід в квартиру нажахав жінку в Дніпрі

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У Дніпрі 22 серпня жінка повернулася додому і побачила написи з погрозами на вхідних дверях в свою квартиру.

Господиня квартири помітила незрозумілі елементи всередині замкової щілини, які нагадували вибухівку і зателефонувала в поліцію. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі невідомі погрожували жінці

У Дніпрі невідомі погрожували жінці

Інформатор

На місце виїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Вони оглянули двері і сказали, що це звичайний елемент замку, який охороняє його від злому.

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Пізніше з'ясувалося, що син жінки міняв замок кілька місяців тому і вона просто не звертала на нього увагу.

Вибухотехніки перевіряли квартиру

Вибухотехніки перевіряли квартиру

Інформатор

Попередньо, причиною погроз на вхідних дверях міг стати майновий спір, в яку втягнута сім'я. Деталі інциденту почали з'ясовувати правоохоронці.

У замку не виявилося вибухівки

У замку не виявилося вибухівки

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що немовля, якого 20 серпня покинули в дорожній сумці знаходиться в лікарні міста Кам'янське Дніпропетровської області. Лікарі дали ім'я хлопчикові. Малюк отримав прізвище тому, що його сильно покусали комарі.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
Національна поліція України
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