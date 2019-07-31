Вибухи і "коктейлі Молотова": спецназ Дніпропетровщини провів видовищні навчання

У середу, 31 липня, в Кам'янському Дніпропетровської області пройшли спільні навчання підрозділів силових структур.

Учасники заходу мали відпрацювати свої дії в разі виникнення масових заворушень, передає OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

У Кам'янському відбулися навчання з придушення масових заворушень

У навчаннях були задіяні співробітники воєнізованого формування Південно-Східного регіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції ( "ЦИКЛОН-СХІД"), груп швидкого реагування Дніпропетровської, Запорізької, Донецької областей, підрозділи особливого призначення поліції Дніпропетровської області та підрозділи Національної поліції "КОРД" в Дніпропетровській області.

На навчаннях перед правоохоронцями поставили завдання локалізувати заворушення

Ролі ув'язнених і заручників виконали силовики

Новопризначений т.в.о. голови поліції Дніпропетровщини Артем Васицький також спостерігав за навчаннями

Всього в заході задіяли близько 350 осіб

"Необхідність тих навчань, які будуть відбуватися сьогодні, виникла у зв'язку з тими подіями, які відбулися в Черкаській колонії №62, Одеській колонії №51 та П'ятихатській колонії №122, де відбулися масові заворушення засуджених, тому навчання, які будуть проводитися сьогодні, мають дві мети. Перше – це підвищення навичок особового складу діяти в екстремальних ситуаціях такого характеру, як масові заворушення, захоплення заручників, при їх звільненні, а також відбиття нападу на установу ... Навчання проводитимуться в умовах, максимально наближених до бойових", – сказав журналістам перший заступник начальника міжрегіонального управління з питань виконання покарань і пробації Мін'юсту перед початком заходу.

За його словами, у навчаннях задіяно близько 350 чоловік. Основною метою правоохоронців була локалізація масових заворушень і недопущення жертв і постраждалих.

За легендою, в'язні колонії збунтувалися, захопили заручників і почали вимагати звільнення і гроші.

"Ув'язнені" готуються дати відсіч

Всі події розгорталися в трьох локаціях. Зокрема, в будівлі колишнього виробничого цеху "ув'язнені" збудували барикади і приготувалися до опору. На другому поверсі тієї ж будівлі знаходилися вимагачі з заручником, а на вулиці - натовп співчуваючих, які підтримували бунтівників.

Всі "ролі" виконували представники правоохоронних органів, а на підготовку сценарію у "в'язнів" була доба.

"Бунтівники" захопили заручника

Учасники навчань впоралися з першим завданням

Заручник був звільнений, а 2-й поверх – узятий під контроль

Під час навчань сторони задіяли зброю, заряджену холостими патронами, сльозогінний газ, вибухові пакети, "коктейлі Молотова", камені, "ув'язнені" запалили в приміщенні покришки і сміття.

Правоохоронці в свою чергу задіяли пожежну машину для гасіння вогню.

У підсумку підрозділи впоралися з поставленими завданнями.

У будівлі встановили барикаду і запалили багаття

"Ув'язнені" підпалили сміття

Обидві сторони високо оцінили дії одна одної.

"Вони впоралися із завданням. Ми давали дуже хорошу відсіч, і видно було, що дії гідні п'ятірки", – поділився з журналістами представник "ув'язнених", начальник відділу режиму охорони Мелітопольської колонії 144.

В ході навчань "бунтівники" відступили за барикаду

У силовиків кидали важкі камені

У свою чергу заступник командира формування "ЦИКЛОН-СХІД", який в ході навчань керував силовиками, також дав позитивну оцінку діям умовного противника.

"Опір було за п'ятибальною системою на всі 5. Тобто наші групи ще не стикалися з таким затятим опором, плюс, цього в планах не було погоджено, вони застосовували вибухові пакети, у них були "коктейлі Молотова". Це не було погоджено і ми вже діяли по ситуації ", – сказав він.

Правоохоронці кілька разів вистрілили в повітря

Умови навчань – наближені до реальних бойових

У той же час він зазначив, що під час навчань виникли явні проблеми з комунікацією між групами, через що було втрачено час.

Журналісти також були змушені працювати в екстремальних умовах

Без постраждалих від сльозогінного газу не обійшлося

При штурмі від вибуху розбилося скло пожежної машини

За словами першого заступника начальника міжрегіонального управління з питань виконання покарань, співробітники їх воєнізованого формування вперше беруть участь в таких масштабних навчаннях.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі розпочалися масштабні командно-штабні навчання Збройних сил України.

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