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Вибухи і "коктейлі Молотова": спецназ Дніпропетровщини провів видовищні навчання

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У середу, 31 липня, в Кам'янському Дніпропетровської області пройшли спільні навчання підрозділів силових структур.

Учасники заходу мали відпрацювати свої дії в разі виникнення масових заворушень, передає OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

У Кам'янському відбулися навчання з придушення масових заворушень

У Кам'янському відбулися навчання з придушення масових заворушень

У навчаннях були задіяні співробітники воєнізованого формування Південно-Східного регіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції ( "ЦИКЛОН-СХІД"), груп швидкого реагування Дніпропетровської, Запорізької, Донецької областей, підрозділи особливого призначення поліції Дніпропетровської області та підрозділи Національної поліції "КОРД" в Дніпропетровській області.

На навчаннях перед правоохоронцями поставили завдання локалізувати заворушення

На навчаннях перед правоохоронцями поставили завдання локалізувати заворушення

Ролі ув'язнених і заручників виконали силовики

Ролі ув'язнених і заручників виконали силовики

Новопризначений т.в.о. голови поліції Дніпропетровщини Артем Васицький також спостерігав за навчаннями

Новопризначений т.в.о. голови поліції Дніпропетровщини Артем Васицький також спостерігав за навчаннями

Всього в заході задіяли близько 350 осіб

Всього в заході задіяли близько 350 осіб

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"Необхідність тих навчань, які будуть відбуватися сьогодні, виникла у зв'язку з тими подіями, які відбулися в Черкаській колонії №62, Одеській колонії №51 та П'ятихатській колонії №122, де відбулися масові заворушення засуджених, тому навчання, які будуть проводитися сьогодні, мають дві мети. Перше – це підвищення навичок особового складу діяти в екстремальних ситуаціях такого характеру, як масові заворушення, захоплення заручників, при їх звільненні, а також відбиття нападу на установу ... Навчання проводитимуться в умовах, максимально наближених до бойових", – сказав журналістам перший заступник начальника міжрегіонального управління з питань виконання покарань і пробації Мін'юсту перед початком заходу.

За його словами, у навчаннях задіяно близько 350 чоловік. Основною метою правоохоронців була локалізація масових заворушень і недопущення жертв і постраждалих.

За легендою, в'язні колонії збунтувалися, захопили заручників і почали вимагати звільнення і гроші.

"Ув'язнені" готуються дати відсіч

"Ув'язнені" готуються дати відсіч

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Всі події розгорталися в трьох локаціях. Зокрема, в будівлі колишнього виробничого цеху "ув'язнені" збудували барикади і приготувалися до опору. На другому поверсі тієї ж будівлі знаходилися вимагачі з заручником, а на вулиці - натовп співчуваючих, які підтримували бунтівників.

Всі "ролі" виконували представники правоохоронних органів, а на підготовку сценарію у "в'язнів" була доба.

"Бунтівники" захопили заручника

"Бунтівники" захопили заручника

Учасники навчань впоралися з першим завданням

Учасники навчань впоралися з першим завданням

Заручник був звільнений, а 2-й поверх – узятий під контроль

Заручник був звільнений, а 2-й поверх – узятий під контроль

Під час навчань сторони задіяли зброю, заряджену холостими патронами, сльозогінний газ, вибухові пакети, "коктейлі Молотова", камені, "ув'язнені" запалили в приміщенні покришки і сміття.

Правоохоронці в свою чергу задіяли пожежну машину для гасіння вогню.

У підсумку підрозділи впоралися з поставленими завданнями.

У будівлі встановили барикаду і запалили багаття

У будівлі встановили барикаду і запалили багаття

"Ув'язнені" підпалили сміття

"Ув'язнені" підпалили сміття

Обидві сторони високо оцінили дії одна одної.

"Вони впоралися із завданням. Ми давали дуже хорошу відсіч, і видно було, що дії гідні п'ятірки", – поділився з журналістами представник "ув'язнених", начальник відділу режиму охорони Мелітопольської колонії 144.

В ході навчань "бунтівники" відступили за барикаду

В ході навчань "бунтівники" відступили за барикаду

У силовиків кидали важкі камені

У силовиків кидали важкі камені

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У свою чергу заступник командира формування "ЦИКЛОН-СХІД", який в ході навчань керував силовиками, також дав позитивну оцінку діям умовного противника.

"Опір було за п'ятибальною системою на всі 5. Тобто наші групи ще не стикалися з таким затятим опором, плюс, цього в планах не було погоджено, вони застосовували вибухові пакети, у них були "коктейлі Молотова". Це не було погоджено і ми вже діяли по ситуації ", – сказав він.

Правоохоронці кілька разів вистрілили в повітря

Правоохоронці кілька разів вистрілили в повітря

Умови навчань – наближені до реальних бойових

Умови навчань – наближені до реальних бойових

У той же час він зазначив, що під час навчань виникли явні проблеми з комунікацією між групами, через що було втрачено час.

Журналісти також були змушені працювати в екстремальних умовах

Журналісти також були змушені працювати в екстремальних умовах

Без постраждалих від сльозогінного газу не обійшлося

Без постраждалих від сльозогінного газу не обійшлося

При штурмі від вибуху розбилося скло пожежної машини

При штурмі від вибуху розбилося скло пожежної машини

За словами першого заступника начальника міжрегіонального управління з питань виконання покарань, співробітники їх воєнізованого формування вперше беруть участь в таких масштабних навчаннях.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі розпочалися масштабні командно-штабні навчання Збройних сил України.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро поліція Міністерство юстиції
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