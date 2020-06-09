Чоловік, який влаштував вибух у багатоповерхівці в Новомосковську, намагався накласти на себе руки.

Як сказано в сюжеті ТСН, на такій версії зосередилися співробітники поліції. Вони повідомили, що перед трагедією чоловік відправив повідомлення знайомим.

"Там були відповідні відомості, які дали нам підстави вважати, що це спроба самогубства. За попередніми висновками експертів, вибух стався в результаті витоку газу", – сказала прес-секретар Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Анна Старчевська.

Постраждалим виявився 38-річний депутат місцевої міськради, тимчасово безробітний. Його доставили в лікарню у важкому стані: вражені близько 100% поверхні тіла, є опік дихальних шляхів.

За словами сусідів, вони неодноразово захищали його дружину і дітей від домашнього насильства. Останнім часом чоловік жив сам.

"Ця людина неадекватна. Ми останні два роки просто мучилися з цим сусідом, він бив свою дружину, діти були налякані. Ми викликали поліцію. Він тут погрожував, що відкриє газ, відключили газ. Ми з того моменту на пороховій бочці", – розповіла сусідка.

Як писав OBOZREVATEL, інформація про вибух в Новомосковську надійшла близько 6 ранку 9 червня. З квартири на четвертому поверсі за допомогою апарату захисту органів дихання рятувальники евакуювали семирічного хлопчика. Вибух стався поверхом нижче.

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