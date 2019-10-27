Весь в крові і синцях: в Дніпрі біля підвалу знайшли труп чоловіка

У Дніпрі 27 жовтня на сходинках в підвал багатоповерхівки виявили мертвого чоловіка.

За попередньою інформацією, чоловік загинув в результаті насильницьких дій. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі біля підвалу знайшли труп чоловіка Вікна

Напівроздягненого чоловіка без ознак життя помітив житель будинку. Він же і викликав на місце наряд поліції.

На тілі померлого виявили гематоми і кров, що свідчить про насильницьку смерть. Поліцейські припускають, що чоловіка побили, а потім викинули на сходинках. Як стало відомо, він проживав в квартирі в сусідньому під'їзді від того, біля якого знайшли його тіло.

За словами сусідів, померлий нерідко зловживав спиртним. Йому було близько 39 років.

Тіло чоловіка забрали на експертизу, після проведення якої і з'ясується точна причина смерті. Правоохоронці почали розслідування, ймовірного вбивцю (або вбивць) активно шукають.

У Дніпрі біля підвалу знайшли труп чоловіка інформатор

У Дніпрі біля підвалу знайшли труп чоловіка інформатор

У Дніпрі біля підвалу знайшли труп чоловіка інформатор

У Дніпрі біля підвалу знайшли труп чоловіка інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поліція затримала банду грабіжників банкоматів. Зловмисники діяли вночі і вибирали банкомати, які не обладнані камерами відеоспостереження, у віддалених районах міста. Їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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