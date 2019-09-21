Весь у крові: в Дніпрі біля заводу знайшли мертвого чоловіка. Фото 18+

У суботу, 21 вересня, біля заводу "Дніпропрес" в Дніпрі було виявлено труп чоловіка.

Охоронець підприємства виявив тіло і повідомив про це в поліцію, передає "Інформатор".

Біля заводу в Дніпрі знайшли труп (ілюстрація) Вголос

Повідомляється, що тіло чоловіка було в синцях, лікті – в саднах, а на голові була кров.

Померлий був весь в пилу, а куртка і взуття лежали поруч. Відзначається, що на землі видно сліди боротьби.

На думку охоронця, чоловік впав з висоти або його побили.

У той же час поліція знайшла свідка, яка повідомила, що бачила померлого напередодні сильно напідпитку і лежали на землі. Крім того, службовий собака не зміг взяти слід ймовірного злочинця.

Фото з місця події Інформатор

Правоохоронці відпрацьовують версії загибелі чоловіка.

Про причини його смерті буде відомо тільки після судово-медичної експертизи.

За неофіційною інформацією, померлому – 31 рік.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 16 вересня виявили мертвим зниклого військовослужбовця Володимира Вакара. Його тіло знайшли у воді на Воронцовському пляжі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!