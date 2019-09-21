Головна Новини
21 вересня • оновлено в 14:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Весь у крові: в Дніпрі біля заводу знайшли мертвого чоловіка. Фото 18+

1.7т Читати матеріал російською

У суботу, 21 вересня, біля заводу "Дніпропрес" в Дніпрі було виявлено труп чоловіка.

Охоронець підприємства виявив тіло і повідомив про це в поліцію, передає "Інформатор".

Біля заводу в Дніпрі знайшли труп (ілюстрація)

Біля заводу в Дніпрі знайшли труп (ілюстрація)

Вголос

Повідомляється, що тіло чоловіка було в синцях, лікті – в саднах, а на голові була кров.

Померлий був весь в пилу, а куртка і взуття лежали поруч. Відзначається, що на землі видно сліди боротьби.

Новини
Побили і порізали ножем: в Кривому Розі відбувся звірячий напад

На думку охоронця, чоловік впав з висоти або його побили.

У той же час поліція знайшла свідка, яка повідомила, що бачила померлого напередодні сильно напідпитку і лежали на землі. Крім того, службовий собака не зміг взяти слід ймовірного злочинця.

Фото з місця події

Фото з місця події

Інформатор

Правоохоронці відпрацьовують версії загибелі чоловіка.

Про причини його смерті буде відомо тільки після судово-медичної експертизи.

За неофіційною інформацією, померлому – 31 рік.

Новини
У Кам'янському чоловік забив до смерті молотком свого знайомого

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 16 вересня виявили мертвим зниклого військовослужбовця Володимира Вакара. Його тіло знайшли у воді на Воронцовському пляжі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Дніпро
Теги
поліція смерть
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel