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24 січня • оновлено в 09:35
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Весь асфальт у крові: у Дніпрі по-звірячому зарізали жінку

2.7т
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У четвер, 23 січня, у Дніпрі біля будинку чоловік вдарив жінку ножем у шию та зник з місця злочину.

Постраждала померла в машині швидкої допомоги. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Подія трапилася на вулиці Миколи Міхновського. Перехожий, який знаходився поруч у цей момент, відразу ж кинувся на допомогу постраждалій.

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У Дніпрі по-звірячому зарізали жінку

У Дніпрі по-звірячому зарізали жінку

Інформатор

За непідтвердженою інформацією, чоловік - співмешканець загиблої. Напередодні трагедії пара посварилася.

Правоохоронці оперативно затримали злочинця. Його затримали і доставили в райвідділ для подальших розглядів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в середу, 23 січня, в Києві виявили зарізаного чоловіка. Згідно з різними джерелами на тілі загиблого нарахували від 2 до 17 ножових поранень.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
смерть
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Хо Хол
Хо Хол
уграинзге мир
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3
0
Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
А в Киеве в Святошинском районе зарезали мужчину - пострадавшего несколько раз ударили ножом, вследствие чего он скончался. Об этом сообщает Информатор.
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1
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Хакимов Игорь, и чё? Это твои знакомые?
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0
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Хакимов Игорь, я как-то по другому представляла коронавирус)))
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