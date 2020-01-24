Весь асфальт у крові: у Дніпрі по-звірячому зарізали жінку

У четвер, 23 січня, у Дніпрі біля будинку чоловік вдарив жінку ножем у шию та зник з місця злочину.

Постраждала померла в машині швидкої допомоги. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Подія трапилася на вулиці Миколи Міхновського. Перехожий, який знаходився поруч у цей момент, відразу ж кинувся на допомогу постраждалій.

У Дніпрі по-звірячому зарізали жінку Інформатор

За непідтвердженою інформацією, чоловік - співмешканець загиблої. Напередодні трагедії пара посварилася.

Правоохоронці оперативно затримали злочинця. Його затримали і доставили в райвідділ для подальших розглядів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в середу, 23 січня, в Києві виявили зарізаного чоловіка. Згідно з різними джерелами на тілі загиблого нарахували від 2 до 17 ножових поранень.

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