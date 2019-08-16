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Вдома чекали дружина і дочка: в зоні ООС загинув розвідник з Дніпра

1.1т Читати матеріал російською

На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув боєць з Дніпра Попко Олексій.

Життя військовослужбовця 74-го розвідувального батальйону обірвалася в ніч на 15 серпня. Про це повідомила депутат Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова на своїй сторінці в Facebook.

У зоні ООС загинув боєць з Дніпра

У зоні ООС загинув боєць з Дніпра

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"Я не розумію такого припинення вогню, коли з березня шостий боєць з міста Дніпро віддає своє життя за захист нашої країни. Попко Олексій, 74 розвідбат, загинув від підступних дій окупантів. Залишилися без сина батько і мати, без люблячого чоловіка і батька дружина і маленька дочка ", - написала Дмитрова.

Про час і місце поховання героя стане відомо пізніше.

На Донбасі загинув військовослужбовець з Дніпра

На Донбасі загинув військовослужбовець з Дніпра

Facebook Юлії Дмитрової

На Донбасі загинув військовослужбовець з Дніпра

На Донбасі загинув військовослужбовець з Дніпра

Facebook Юлії Дмитрової

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець з Дніпра Роман Романенко. Загиблий воював у складі полку "Азов" і боровся з перших років війни.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ООС АТО боєць АТО
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