Вдарилася головою: в Дніпрі трапилася НП з дівчиною у маршрутці

У понеділок, 2 вересня, дівчина втратила свідомість і вдарилася головою об поручень у переповненій людьми маршрутці в Дніпрі.

Нещасний випадок трапився приблизно о 8:00 ранку в маршрутці №88, передає "Інформатор".

У Дніпрі дівчина втратила свідомість у маршрутці (ілюстрація) shpalta.media

Повідомляється, що в під час поїздки в транспорт зайшло занадто багато пасажирів.

У підсумку в маршрутці були зайняті всі сидячі місця, прохід і простір поряд із водієм.

Водночас вентиляція забезпечувалася тільки за рахунок декількох прочинених вікон.

Крім того, через сильний трафік маршрутка потрапила в "тягнучку".

У результаті цього одній із пасажирок в салоні стало зле.

Повідомляється, що дівчина не впала, оскільки в маршрутці було занадто багато людей.

Допомогу постраждалій запропонували на вулиці, коли їй вдалося покинути транспортний засіб.

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром водій маршрутки "Новомосковськ – Черкаське" відмовив в пільговому проїзді учаснику бойових дій, який пред'явив посвідчення. Також він нагрубив жінці, яка висловила свою незгоду з його діями.

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