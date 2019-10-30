Вбивство нацгвардійця під Дніпром: стали відомі несподівані подробиці

Прокуратура в Дніпропетровській області відкрила кримінальне провадження щодо співробітників Запорізького слідчого ізолятора.

На думку правоохоронців, через їхню недбалість ув'язнений Дмитро Бевзюк зміг роздобути зброю, з якої пізніше вбив конвоїра, передає пресслужба обласної прокуратури.

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"25 жовтня 2019 року засуджений до довічного позбавлення волі під час етапування з ДУ "Запорізький слідчий ізолятор" до ДУ "Дніпровська установа виконання покарань (№4)" здійснив спробу втечі з-під варти і, скориставшись заздалегідь приготованим пістолетом Carrera RS34, вбив солдата Національної гвардії України. Слідством встановлено, що вказану зброю засуджений незаконно отримав, перебуваючи в слідчому ізоляторі", – йдеться в повідомленні.

Розслідування ведеться за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість).

Співробітників СІЗО підозрюють у тому, що вони не забезпечили дотримання режимних вимог постійного нагляду та ізоляції засудженого.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві, процесуальне керівництво – прокуратурою області.

Раніше OBOZREVATEL писав, що ввечері 25 жовтня в поїзді, що прямував за маршрутом "Дніпро – Кривий Ріг", засуджений до довічного ув'язнення злочинець убив конвоїра, військовослужбовця Національної гвардії. Вбивство трапилося в спецвагоні під час перевезення ув'язнених

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