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30 жовтня • оновлено в 14:37
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Вбивство нацгвардійця під Дніпром: стали відомі несподівані подробиці

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Прокуратура в Дніпропетровській області відкрила кримінальне провадження щодо співробітників Запорізького слідчого ізолятора.

На думку правоохоронців, через їхню недбалість ув'язнений Дмитро Бевзюк зміг роздобути зброю, з якої пізніше вбив конвоїра, передає пресслужба обласної прокуратури.

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Через загибель військового НГУ відкрито кримінальну справу

narodna-pravda.ua

"25 жовтня 2019 року засуджений до довічного позбавлення волі під час етапування з ДУ "Запорізький слідчий ізолятор" до ДУ "Дніпровська установа виконання покарань (№4)" здійснив спробу втечі з-під варти і, скориставшись заздалегідь приготованим пістолетом Carrera RS34, вбив солдата Національної гвардії України. Слідством встановлено, що вказану зброю засуджений незаконно отримав, перебуваючи в слідчому ізоляторі", – йдеться в повідомленні.

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Розслідування ведеться за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість).

Співробітників СІЗО підозрюють у тому, що вони не забезпечили дотримання режимних вимог постійного нагляду та ізоляції засудженого.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві, процесуальне керівництво – прокуратурою області.

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Проткнула ножем: під Дніпром жінка по-звірячому вбила співмешканця

Раніше OBOZREVATEL писав, що ввечері 25 жовтня в поїзді, що прямував за маршрутом "Дніпро – Кривий Ріг", засуджений до довічного ув'язнення злочинець убив конвоїра, військовослужбовця Національної гвардії. Вбивство трапилося в спецвагоні під час перевезення ув'язнених

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Україна Дніпро
Теги
Національна гвардія вбивство
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Под Днепром? Так наверно захлебнулся.
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