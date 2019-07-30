Вбивство двох патрульних у Дніпрі: справа отримала продовження

Дніпровський апеляційний суд розглядає скаргу Олександра Пугачова, засудженого до довічного ув'язнення за вбивство двох патрульних поліцейських 25 вересня 2016 року.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду.

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Відповідне рішення суд присяжних Кіровського районного суду Дніпра виніс 8 квітня цього року. Також суд вирішив конфіскувати майно засудженого і стягнути з нього на користь потерпілої сторони 3 млн гривень морального збитку.

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"Не погодившись із таким рішенням суду обвинувачений подав апеляцію", — зазначено в повідомленні пресслужби.

Під час засідання 30 липня суд розглянув заяву Пугачова про перенесення слухання справи і оголосив перерву до 17 вересня 2019 року.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 25 вересня 2016 року, в Дніпрі біля автовокзалу розстріляли поліцейських. Співробітник патрульної поліції Артем Кутушев загинув на місці, а його напарниця Ольга Макаренко померла в лікарні.

Через декілька годин вбивця був затриманий, ним виявився розшукуваний "торнадівец" Олександр Пугачов.

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