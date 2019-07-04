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Важкі поранення і політравми: в Дніпро евакуювали бійців ООС

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У ніч на 4 липня в Дніпро військовим вертольотом доставили двох поранених бійців із зони ООС. Захисників госпіталізували в обласну клінічну лікарню імені Мечникова з важкими пораненнями.

Стан бійців стабільний. Про це повідомила радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа на своїй сторінці в Facebook.

Новини
На Донбасі обстріляли санітарне авто ООС: є жертви

"О 22:15 в Дніпро військовим вертольотом евакуйовані двоє Сонечок. Наші Захисники отримали поранення під час обстрілу. Стан стабільний. Але обстеження в обласній лікарні Мечникова показало важкі поранення обох очей у одного захисника. На одне око Сонечко бачить. На завтра підготують до операції в обласній офтальмологічній лікарні. Поранення - політравма, роботи вистачає всім фахівцям: і офтольмологам, і травматологам, і хірургам ", - написала Губа.

Вона також подякувала всім, хто рятує наших захисників. Губа зазначила, що евакуація була складною в нічних умовах.

У Дніпро доставили поранених бійців

У Дніпро доставили поранених бійців

Слово і Діло

Як повідомляв OBOZREVATEL, поблизу населеного пункту Водяне російські окупанти обстріляли санітарний автомобіль сил ООС. В результаті двоє українських військових медиків загинули, один отримав поранення.

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Тема
АТО на Донбасі
Місце
УкраїнаДніпро
Теги
ООСАТОДніпроДніпропетровська ОДА
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