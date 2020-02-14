Ґвалтував і знімав у порно: у Дніпрі впіймали вчителя-педофіла

У Дніпрі затримали 56-річного музичного керівника дитячого колективу, якого підозрюють в неодноразових зґвалтуваннях своєї 12-річної вихованки.

Насильницькі акти фіксувалися на камеру. Знятий контент йшов на продаж, повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Як з'ясувалося в ході розслідування, містянин схиляв неповнолітню до сексу, застосовуючи психологічний тиск. Розпусні дії щодо дівчинки він знімав на відео, після чого поширював дитяче порно.

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Факт згвалтувань розслідує прокуратура спільно з кіберполіцією. Зловмиснику вже повідомили про підозру. Чоловік затриманий, зараз він знаходиться під вартою. На даний момент триває досудове розслідування справи.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, в місті Павлоград Дніпропетровської області викрили процвітаючий порнобізнес, в який були залучені неповнолітні. Послуги порнографічного характеру надавалися в режимі онлайн.

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