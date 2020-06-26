В результаті ДТП в центрі Дніпра постраждав велосипедист. Фото

У п'ятницю, 26 червня, в Дніпрі на перехресті вулиць Чернишевського та Гоголя 25-річний велосипедист врізався в Chevrolet Aveo.

Водій двоколісного, який рухався тротуаром по вулиці Чернишевського, не встиг загальмувати, коли авто почало повертати на вулицю Гоголя. В результаті хлопець на повній швидкості влетів в задній бампер іномарки, повідомляє Інформатор.

Велосипедиста з травмою плеча госпіталізовано до міської лікарні №16. Всі деталі події з'ясовували правоохоронці.

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

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