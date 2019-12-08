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8 грудня • оновлено в 19:03
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Аліна Рашевська

В груди і по голові: в Кривому Розі чоловік побив ексдружину з дітьми

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 7 грудня місцевий житель розправився з колишньою дружиною і її двома дітьми.

Постраждалих з серйозними травмами госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє Перший міський.

У Кривому Розі чоловік побив ексдружину з дітьми

У Кривому Розі чоловік побив ексдружину з дітьми

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Інформація про побиття надійшла в поліцію від очевидців. Чоловік напав на сім'ю прямо на вулиці на очах у перехожих. Після серії ударів насильник спробував затягнути колишню дружину в машину.

На місце події оперативно прибула бригада "швидкої допомоги". Маму з забоєм грудної клітини і двох дівчаток чотирьох і 12-ти років із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували в міську лікарню №8.

На нападника було подано заяву в поліцію. У ситуації будуть розбиратися правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 9-річному хлопчикові прямо під ноги кинули вибуховий пакет під час прогулянки на вулиці. Пристрій детонував швидше, ніж дитина встигла відбігти.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
домашнє насильство напад на жінку постраждала дитина
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