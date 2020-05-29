В Дніпрі жінка вбила чоловіка-тирана під час сварки

Події 15:48, 29.05.2020

Інцидент трапився у Дніпрі на вулиці Новгородській. 43-х річний чоловік систематично бив свою дружину і неповнолітню дитину.

Черговий конфлікт закінчився різаниною, про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

Закривавлений ніж
sputnik-ossetia.ru

Жінка не витримала і всадила ніж в живіт чоловікові–тирану. Після удару вона негайно викликала поліцію і медиків. Бригада швидкої допомоги госпіталізувала 43-річного чоловіка, але він поводився вкрай агресивно і заважав лікарям надавати першу медичну допомогу.

Пізніше з'ясувалося, удар ножем зачепив внутрішні органи чоловіка і він помер на операційному столі в Дніпровській міській лікарні №6.

Жінка, яка завдала удару, залишилася на місці події і дочекалася поліцію. Вона була осудна і твереза. Знаряддя вбивства вилучили. Поліціейскіе з'ясовують причини та обставини події. Жінці загрожує тюремне ув'язнення на термін від семи до десяти років.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, участники массовых протестов в Миннеаполисе (штат Миннесота) ночью 29 мая подожгли отделение полиции, где работали офицеры, которых обвиняют в причастности к гибели 46-летнего Джорджа Флойда.

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