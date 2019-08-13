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В аеропорту Дніпра застрелився поліцейський: подробиці

2.6т Читати матеріал російською

Працівник Національної поліції України 12 серпня наклав на себе руки в аеропорту Дніпра.

Чоловік застрелився з табельної зброї під час несення служби. Про це OBOZREVATEL повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

В аеропорту Дніпра застрелився поліцейський

В аеропорту Дніпра застрелився поліцейський

Як повідомляє УНН, посилаючись на власні джерела, перед смертю поліцейський відправив прощальне смс своїй знайомій, а також написав записку, в якій просить вибачення.

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Зниклий під Дніпром 19-річний хлопець знайдений мертвим

Трагедія трапилася у кімнаті відпочинку відділення поліції у місцевому аеропорту. Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом самогубства.

Як OBOZREVATEL писав раніше, у Дніпропетровській області 12 серпня знайшли мертвим 19-річного хлопця, якого поліція шукала понад два тижні. Його тіло без ознак життя знайшли у рівчаку стічної води місцевої шахти.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
самогубство смерть Національна поліція України
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CARGO 100
CARGO 100
Мог бы к пуле и мину привязать ... Ну так, что бы для компании ...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
"В моей смерти прошу винить Путина В.В."
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