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8 березня • оновлено в 14:27
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Ігор Кравченко

Аеропорт Дніпра відновив роботу: знайдено п'ять авіабомб. Відео

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У неділю, 8 березня, на заправці аеропорту Дніпра піротехніки знайшли п'ять авіабомб.

В аеропорту Дніпра завершилося вилучення боєприпасів з території заправної станції. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій.

З 9:00 аеропорт був закритий для прийому і зльоту. З 150-метрової зони навколо заправки була проведена евакуація персоналу аеропорту.

Загалом з-під заправки відкопали п'ять німецьких авіабомб ЅС-10 часів Другої Світової війни. Авіаційні бомби вивезли з території аеропорту і підірвали на полігоні.

В аеропорту Дніпра знайшли п'ять авіабомб

В аеропорту Дніпра знайшли п'ять авіабомб

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

В аеропорту Дніпра знайшли п'ять авіабомб

В аеропорту Дніпра знайшли п'ять авіабомб

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

В аеропорту Дніпра знайшли п'ять авіабомб

В аеропорту Дніпра знайшли п'ять авіабомб

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

О 12:10 міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" відкрився для зльоту і посадки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі закрили аеропорт через небезпеку вибухів. Робота припинена через боєприпасів часів Другої світової війни.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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