Аеропорт Дніпра відновив роботу: знайдено п'ять авіабомб. Відео

У неділю, 8 березня, на заправці аеропорту Дніпра піротехніки знайшли п'ять авіабомб.
В аеропорту Дніпра завершилося вилучення боєприпасів з території заправної станції. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій.
З 9:00 аеропорт був закритий для прийому і зльоту. З 150-метрової зони навколо заправки була проведена евакуація персоналу аеропорту.
Загалом з-під заправки відкопали п'ять німецьких авіабомб ЅС-10 часів Другої Світової війни. Авіаційні бомби вивезли з території аеропорту і підірвали на полігоні.
В аеропорту Дніпра знайшли п'ять авіабомб
Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області
В аеропорту Дніпра знайшли п'ять авіабомб
Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області
В аеропорту Дніпра знайшли п'ять авіабомб
Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області
О 12:10 міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" відкрився для зльоту і посадки.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі закрили аеропорт через небезпеку вибухів. Робота припинена через боєприпасів часів Другої світової війни.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!