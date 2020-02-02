Увірвався в кабіну і вдарив в голову: в Дніпрі пасажир напав на водія тролейбуса. Фото

У неділю, 2 лютого, в Дніпрі близько 13:45 на проспекті Олександра Поля стався напад на водія тролейбуса.
Водій 5-го тролейбусного маршруту рухався в напрямку вулиці Титова. Про це повідомило "Наше М істо".
За словами очевидців, п'яному пасажирові не сподобалося, як водій рушив з перехрестя і його "хитнуло". Після чого чоловік увірвався в кабіну водія і завдав йому удар по обличчю.
Пасажир напав на водія тролейбуса
наше Місто
Від отриманого удару водій тролейбуса втратив свідомість. Тролейбус неконтрольовано відкотився назад на самому крутому підйомі проспекту. На щастя, водій впорався з ситуацією і здійснив зупинку транспортного засобу.
Пасажир напав на водія тролейбуса
Наше Місто
Нападник вискочив з кабіни і втік. 35-річний водій отримав розсічення губи. На місце інциденту прибула патрульна поліція, яка склала протокол. Водій висловив готовність допомогти зробити фоторобот і впізнати порушника.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі патрульні виявили чоловіка, який завдав тілесних ушкоджень медпрацівникові. Його знайшли в ході розшукових заходів.
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