Увірвався в кабіну і вдарив в голову: в Дніпрі пасажир напав на водія тролейбуса. Фото

У неділю, 2 лютого, в Дніпрі близько 13:45 на проспекті Олександра Поля стався напад на водія тролейбуса.

Водій 5-го тролейбусного маршруту рухався в напрямку вулиці Титова. Про це повідомило "Наше М істо".

За словами очевидців, п'яному пасажирові не сподобалося, як водій рушив з перехрестя і його "хитнуло". Після чого чоловік увірвався в кабіну водія і завдав йому удар по обличчю.

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Пасажир напав на водія тролейбуса наше Місто

Від отриманого удару водій тролейбуса втратив свідомість. Тролейбус неконтрольовано відкотився назад на самому крутому підйомі проспекту. На щастя, водій впорався з ситуацією і здійснив зупинку транспортного засобу.

Пасажир напав на водія тролейбуса Наше Місто

Нападник вискочив з кабіни і втік. 35-річний водій отримав розсічення губи. На місце інциденту прибула патрульна поліція, яка склала протокол. Водій висловив готовність допомогти зробити фоторобот і впізнати порушника.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі патрульні виявили чоловіка, який завдав тілесних ушкоджень медпрацівникові. Його знайшли в ході розшукових заходів.

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