ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Події

Буревій у Кривому Розі: повалені сотні дерев, є жертви

1.6тЧитати матеріал російською

В результаті зливи та буревію у Кривому Розі є загиблі і постраждалі. Рятувальники продовжують усувати наслідки негоди, яка розігралася 2 липня у Дніпропетровській області.

"Одна людина загинула в результаті ураження електричним струмом, ще одна постраждала через падіння дерева", — повідомила у ефірі ObozTV спікер ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева.

Крім того, підрозділи служби порятунку у Кривому Розі звільнили двох осіб, які через падіння дерева опинилися заблокованими у автомобілі.

"З ними все нормально, госпіталізація не знадобилося", — уточнила спікер ДСНС.

Вона нагадала, що напередодні у місті протягом години випало близько 30 мм опадів.

Новини
Україною пронісся потужний буревій: фото та відео безжальної стихії

За даними на 11:00 середи, 3 липня, у Кривому Розі повалено 556 дерев. Інформація продовжує оновлюватися.

Наслідки негоди 2 липня

Наслідки негоди 2 липня

Facebook / Новостной Кривой Рог

Наслідки негоди 2 липня

Наслідки негоди 2 липня

Facebook / Новостной Кривой Рог

"Частково постраждало близько 80 будівель. З них 40 — це приватний житловий сектор. Також пошкоджено дахи дитячих садків, шкіл та шести лікарень", — розповіла Гречищева.

Деякі жителі міста залишилися без газопостачання. Відновлювальні роботи тривають.

близько 50 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. Станом на 11:00 середи 20 тисяч абонентів були підключені. Роботи тривають. Сьогодні протягом дня обіцяють відновити електропостачання, за можливості, повністю", — зазначила представник відомства.

Новини
Спеку змінять рясні дощі: з'явився детальний прогноз погоди на липень в Україні

За словами Гречищевої, зараз ситуація з погодою у Кривому Розі нормальна, проте всі служби у посиленому режимі займаються ліквідацією наслідків несподіваної стихії.

У Дніпрі також є постраждалі, повідомила вона: "Двоє людей вчора ввечері постраждали у результаті падіння дерева на громадську зупинку. З них одна дівчина госпіталізована".

Наслідки негоди 2 липня

Наслідки негоди 2 липня

Facebook / Новостной Кривой Рог

OBOZREVATEL пропонує подивитися фото і відео погодного апокаліпсису у Кривому Розі.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Дар'я Гречищева
Місце
УкраїнаДніпро
Теги
погодаураганзлива
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel