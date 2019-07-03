Буревій у Кривому Розі: повалені сотні дерев, є жертви

В результаті зливи та буревію у Кривому Розі є загиблі і постраждалі. Рятувальники продовжують усувати наслідки негоди, яка розігралася 2 липня у Дніпропетровській області.

"Одна людина загинула в результаті ураження електричним струмом, ще одна постраждала через падіння дерева", — повідомила у ефірі ObozTV спікер ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева.

Крім того, підрозділи служби порятунку у Кривому Розі звільнили двох осіб, які через падіння дерева опинилися заблокованими у автомобілі.

"З ними все нормально, госпіталізація не знадобилося", — уточнила спікер ДСНС.

Вона нагадала, що напередодні у місті протягом години випало близько 30 мм опадів.

За даними на 11:00 середи, 3 липня, у Кривому Розі повалено 556 дерев. Інформація продовжує оновлюватися.

Наслідки негоди 2 липня Facebook / Новостной Кривой Рог

Наслідки негоди 2 липня Facebook / Новостной Кривой Рог

"Частково постраждало близько 80 будівель. З них 40 — це приватний житловий сектор. Також пошкоджено дахи дитячих садків, шкіл та шести лікарень", — розповіла Гречищева.

Деякі жителі міста залишилися без газопостачання. Відновлювальні роботи тривають.

"І близько 50 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. Станом на 11:00 середи 20 тисяч абонентів були підключені. Роботи тривають. Сьогодні протягом дня обіцяють відновити електропостачання, за можливості, повністю", — зазначила представник відомства.

За словами Гречищевої, зараз ситуація з погодою у Кривому Розі нормальна, проте всі служби у посиленому режимі займаються ліквідацією наслідків несподіваної стихії.

У Дніпрі також є постраждалі, повідомила вона: "Двоє людей вчора ввечері постраждали у результаті падіння дерева на громадську зупинку. З них одна дівчина госпіталізована".

Наслідки негоди 2 липня Facebook / Новостной Кривой Рог

OBOZREVATEL пропонує подивитися фото і відео погодного апокаліпсису у Кривому Розі.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram